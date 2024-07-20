Gazzetta: “Colpani-Lovric doppio colpo della Fiorentina. Martedì si chiude con il Monza. Con l’Udinese a 10 milioni”

Colpani e Lovric arriveranno entrambi alla Fiorentina

Prima Andrea Colpani e poi Sandi Lovric.Saranno questi i prossimi colpi di mercato della Fiorentina di Raffaele Palladino. Andranno a rinforzare entrambi il centrocampo anche se sotto due punti di vista. Per quanto riguarda l'attaccante del Monza la situazione è molto chiara. Tra lunedì e martedì, Fiorentina e Monza si incontreranno per limare ogni tipo di dettaglio e poi Colpani sarà un giocatore viola. Pradè vuole accontentare Palladino, Galliani vuole vendere prima di comprare. Insomma, siamo tutti sulla stessa lunghezza onda. La Fiorentina offre un prestito con obbligo a cifre che si avvicinano ai 15 milioni di euro più eventuali bonus. La formula accontenta il Monza che voleva l'acquisto a titolo definitivo.

E Lovric? Situazione simile. L'Udinese vuole 12 milioni, ma la Fiorentina può chiudere l'affare a 10. Palladino lo vede come componente della mediana e potrà così trovare spazio nel centrocampo viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.