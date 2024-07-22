Corriere dello Sport: “Colpani e Lovric? Può arrivare il doppio colpo. Palladino vuole averli in Inghilterra”

Pradè studia come piazzare il doppio colpo

Non solo Colpani: l'idea che gira attorno al Viola Park è quella di mettere a segno, nel breve periodo, almeno 2 colpi in mezzo al campo. Ecco che rispunta il nome di Sandi Lovric dell'Udinese. In giornata è prevista un'altra avance da parte della Fiorentina per convincere e soddisfare le richieste dei friulani. L'obiettivo? Quello di avere almeno uno dei due subito in Inghilterra per lavorare il prima possibile con la squadra. Palladino ci spera e ci conta. Sta a Pradé cercare di esaudire i desideri del tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.