TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti

Siamo sempre più vicini al gong finale della sessione estiva di calciomercato. E sono ore calde in casa Udinese. Stando quanto riportato da TMW, sul centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2024 14:25

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