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TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti

Siamo sempre più vicini al gong finale della sessione estiva di calciomercato. E sono ore calde in casa Udinese. Stando quanto riportato da TMW, sul centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 14:25
TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti -
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Siamo sempre più vicini al gong finale della sessione estiva di calciomercato. E sono ore calde in casa Udinese. Stando quanto riportato da TMW, sul centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorentina e Lazio, anche se il club viola al momento resta in vantaggio fra le due pretendenti.

Ceccarini: “Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni”

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