TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti
Siamo sempre più vicini al gong finale della sessione estiva di calciomercato. E sono ore calde in casa Udinese. Stando quanto riportato da TMW, sul centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorenti...
Siamo sempre più vicini al gong finale della sessione estiva di calciomercato. E sono ore calde in casa Udinese. Stando quanto riportato da TMW, sul centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorentina e Lazio, anche se il club viola al momento resta in vantaggio fra le due pretendenti.
Ceccarini: “Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni”
https://www.labaroviola.com/ceccarini-mangala-vuole-la-fiorentina-accordo-con-il-lione-per-il-prestito-con-diritto-a-25-milioni/266091/