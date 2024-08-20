Lovric: "Io sto benissimo a Udine, sono felice di essere qui. Il mercato fa parte del calcio"
Il centrocampista sloveno ha così commentato le voci di mercato che lo accostavano alla Fiorentina in questa finestra di mercato
Sandi Lovric è stato uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina. Il centrocampista dei friulani ha parlato a Udinese Tonight, soffermandosi sulle voci di mercato:
"Siamo tornati più tardi dopo l’Europeo io e Bijol quindi ci manca ancora qualcosina, abbiamo fatto una preparazione molto dura anche se più corta. Runjaic ha una mentalità diversa e lo stile di lavoro è diverso, ci chiede tanta professionalità. Vuole sempre giocare ma la mentalità e lo stile di lavoro sono molto belli. Ho scelto il numero 8 che da sempre mi piace tanto. Il mercato fa parte del calcio ma io sto benissimo qua so cosa ho qua a Udine, sono felice di essere qui".
Pedullà: “Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino”
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