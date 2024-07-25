Corriere dello Sport scrive: "Tra Fiorentina e Udinese rimane distanza sulla valutazione di Lovric"

I dialoghi tra Fiorentina e Udinese per Lovric sono ancora aperti, lo scoglio da superare è l'importante differenza tra domanda e offerta

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2024 10:20

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