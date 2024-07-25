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Corriere dello Sport scrive: "Tra Fiorentina e Udinese rimane distanza sulla valutazione di Lovric"

I dialoghi tra Fiorentina e Udinese per Lovric sono ancora aperti, lo scoglio da superare è l'importante differenza tra domanda e offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 10:20
Corriere dello Sport scrive: "Tra Fiorentina e Udinese rimane distanza sulla valutazione di Lovric" -
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Da alcuni giorni si discute della trattativa tra Fiorentina e Udinese per il trasferimento di Sandi Lovric a Firenze. Il centrocampista sloveno è valutato dall'Udinese intorno ai 12 milioni di euro. I negoziati tra le due squadre proseguono, nonostante vi sia ancora una significativa distanza tra la domanda e l'offerta. La Fiorentina non intende spendere più di 7-8 milioni di euro per il centrocampista friulano, una cifra ritenuta insufficiente dall'Udinese per cedere il giocatore. Al momento, non sono stati fatti progressi da entrambe le parti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tuttosport: "Prima offerta della Fiorentina per Casadei, prestito con diritto"

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