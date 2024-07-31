Il Messaggero Veneto: "Fiorentina e Udinese lontane dall'accordo per Lovric. Ballano 6 milioni di euro"
Resta ampia la distanza tra domanda e offerta per Sandi Lovric, centrocampista sloveno dell'Udinese. Parti lontane dall'accordo
La Fiorentina continua la ricerca ai centrocampisti che serviranno a completare la rosa da consegnare a mister Palladino. Il Messaggero Veneto riporta un aggiornamento su Sandi Lovric, uno dei nomi accostati alla Viola per il centrocampo. Secondo il quotidiano, c'è ancora una grande differenza tra la cifra offerta e quella richiesta dall'Udinese: la Fiorentina ha offerto 8 milioni di euro, mentre l'Udinese ne chiede 14, con una differenza di circa 6 milioni di euro. C'è ancora un'ampia distanza tra le parti.
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