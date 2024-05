Bonaventura evergreen: otto reti in campionato. Eguagliato il record personale della stagione 2017-18

Gli anni passano, Giacomo Bonaventura no. Il centrocampista della Fiorentina è andato a segno nell’anticipo di ieri a Cagliari, aprendo le marcature del successo che è valso la certezza aritmetica per i viola di partecipare quanto meno alla prossima Conference League. Come sottolineato da Opta, Jack ha segnato 8 gol in questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (8 anche nel 2017/18 con la maglia del Milan). Mai prima di quest’anno, dunque, a Firenze ne aveva segnati così tanti in un singolo torneo. Al suo bottino vanno aggiunti anche 3 assist. E attenzione, dopo la finale con l’Olympiacos c’è all’orizzonte la chance per rendere il suo campionato il più prolifico di sempre a livello personale: il 2 giugno c’è infatti il recupero della gara con l’Atalanta.

