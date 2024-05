Corriere dello Sport: “Bonaventura ed il no alla Juve. Prima la finale poi forse l’addio”

Con l’Europeo sfumato, Atene e la sfida all’Olympiacos diventano l’unico orizzonte per Bonaventura. Mercoledì ci sarà, quasi sicuramente dal primo minuto: troppo importante la sua esperienza per una Fiorentina che anche nella finale del giugno scorso a Praga si aggrappò al proprio numero cinque, decisivo con la rete del momentaneo 1-1 col West Ham. Poi, dopo la coppa, si parlerà di futuro: lo spiraglio per continuare in viola c’è ancora, ormai è lontano lo spauracchio bianconero.

Dopo la fitta corte della Juventus e di Allegri, che lo ha richiesto con forza alla società negli ultimi giorni di gennaio – tentazione a cui Bonaventura ha saputo resistere, deciso a continuare il cammino in viola – la possibile conquista di un trofeo internazionale (il primo in carriera) potrebbe diventare la perfetta chiusura di un cerchio e della sua avventura a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

