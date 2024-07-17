Sportitalia riporta: "Oltre Castrovilli, anche Bonaventura è stato proposto alla Lazio per portare esperienza alla rosa"
L'ex centrocampista gigliato potrebbe iniziare subito una nuova avventura in biancoceleste col fiorentino Baroni
L'ex centrocampista viola Giacomo Bonaventura, dopo aver lasciato Firenze a causa del mancato rinnovo di contratto, potrebbe trovare subito una nuova sistemazione, infatti, il giocatore è stato proposto dal suo agente alla Lazio che vorrebbe costruire un gruppo di giovani con qualche esperto come l'ex Fiorentina. Le riflessioni su Bonaventura sarebbero in corso a causa dell'età e della tenuta fisica. Oltre a lui ai biancocelesti è stato proposto pure Castrovilli che si sta allenando da solo e per il quale avrebbe già stipulato un'offerta per ingaggiarlo.
Fonte: Sportitalia
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