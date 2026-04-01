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Bonaventura: "La Fiorentina si salverà ma non credo che possa vincere la Conference League"

L'opinione di Giacomo Bonaventura sulla prospettive della Fiorentina in questa stagione con l'obbiettivo salvezza e il sogno Conference

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2026 22:08
Bonaventura: "La Fiorentina si salverà ma non credo che possa vincere la Conference League" -
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Ospite di "Elastici" in onda su Cronache di Spogliatoio, Giacomo Bonaventura ha parlato anche della Fiorentina.
Ecco le parole dell'ex centrocampista viola:

Sul suo passaggio al Milan
"Ero già andato a Milano perché dovevo andare all'Inter, poi l'Inter non chiuse l'operazione per questioni legate al fair play finanziario. Poi Galliani ha chiamato Percassi e sono andato direttamente a Casa Milan per firmare il contratto a poche ore dal termine del calciomercato".

Sulla sua squadra del cuore:
"Io da piccolo ero tifoso della Juve per la passione trasmessa da mio padre. Mi piacevano i n. 10 e i giocatori di qualità e mi sono appassionato un po' a tutto, mi definisco un tifoso fluido".

Sulla Fiorentina:
"Se si salvasse all'ultima giornata e vincesse la Conference la Fiorentina farebbe una grande stagione. Credo che la Fiorentina si salverà ma non vincerà la Conference. Fossi in Vanoli schiererei col Palace la miglior Fiorentina possibile."

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