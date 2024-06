La Nazione: “Bonaventura-Fiorentina, cambia lo scenario. Il centrocampista vuole restare a Firenze”

Daniele Pradè è chiamato a risolvere diverse situazioni contrattuali, ora alla base della costruzione della Fiorentina di Raffaele Palladino. Situazione in bilico quella di Giacomo Bonaventura dopo la tentazione di gennaio, con la chiamata di Massimiliano Allegri che cercò di portarlo a Torino. La Nazione descrive la situazione: sembrerebbe che il numero 5 viola abbia ritrovato la sua serenità a Firenze, così come la sua famiglia e, pertanto, non avrebbe alcun motivo di andarsene. La volontà di Bonaventura sarebbe quella di restare a Firenze e, a breve, potrebbe esserci l’incontro Enzo Raiola (il suo agente) e la società per chiarire meglio la sua situazione. Jack vuole capire se ci sono i margini per restare prima di cercare una nuova squadra.

TORREIRA: “QUANDO HO LASCIATO LA FIORENTINA HO PIANTO. IL GALATASARAY SARÀ IL MIO ULTIMO CLUB EUROPEO”