Parla l’avv. di Commisso: “Il Franchi? Il presidente era disposto a farlo subito. Problema grave in Italia”

L’avvocato del presidente Rocco Commisso, Salvo Arena, ha parlato della situazione stadio nel corso del Festival della Serie A. Le sue parole riportate da TMW:

“Commisso voleva fare lo stadio subito, fast fast fast. Ma in Italia c’è un problema grave. Quando un privato è pronto ad investire, al di là di quella che può essere la somma e rispettando tutto quello che dice l’architetto Casamonti, si mette sempre di mezzo la burocrazia. Il restyling? C’è un tema legato al conflitto di interessi per tutti gli strati che possono intervenire, dalla Sovrintendenza alla Regione passando per il Comune. Sono contento che la Lega voglia aiutare i club a realizzare i propri stadi ma ci sono davvero troppi enti pubblici che intervengono in questo tipo di questioni.

Tutti sanno che tre ore dopo il closing che ha portato Rocco Commisso alla Fiorentina, è andato al Comune ad incontrare Nardella per la costruzione di un nuovo stadio, all’avanguardia ma con propri fondi. Sottolineò a più riprese che era disposto a farlo subito e con risorse sue. Cinque anni dopo siamo a questo punto, di fatto le varie associazioni hanno impedito che ciò avvenisse. Oggi ci ritroviamo nella situazione in cui il Comune è andato avanti per conto suo e nei prossimi giorni vedremo cosa farà la Fiorentina. Nuova vita con la nuova amministrazione? Ce lo auguriamo tutti. Per la Fiorentina la cosa migliore è dare la struttura migliore ai propri tifosi, per questo Rocco era molto disposto a farlo subito. Vediamo se sarà nell’interesse anche della nuova amministrazione.

Se la querelle con il Comune andrà avanti? Dipende dalla prossima amministrazione. Ad oggi la Fiorentina non vede come questi lavori possano essere completati senza l’intera disponibilità delle intere risorse, oltre a non avere certezza sui tempi. Ci sarà un danno economico per la Fiorentina e un disagio importante per i suoi tifosi. Rocco Commisso sta tutelando gli interessi della Fiorentina e dei tifosi”.

