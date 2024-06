Di Marzio: “Bonaventura e Fiorentina tratteranno il possibile rinnovo di contratto”

La prossima settimana è in programma un incontro potenzialmente molto importante per il futuro di Giacomo Bonaventura. Al tavolo siederanno i dirigenti della Fiorentina e l’agente del centrocampista. Si proveranno a capire i margini per un eventuale rinnovo di contratto per l’ex Milan.

L’attuale accordo tra Bonaventura e la Fiorentina è in scadenza tra pochi giorni, il 30 giugno 2024. Il centrocampista marchigiano compirà 35 anni ad agosto: il suo futuro attualmente è ancora tutto in divenire.

Bonaventura era arrivato in viola nel 2020, al termine della sua esperienza al Milan. In queste stagioni ha messo insieme un totale di 126 presenze, 20 gol e 17 assist.

Con la Fiorentina, Bonaventura è tornato a giocare ad alti livelli, come conferma la convocazione in nazionale da parte di Spalletti a fine 2023. Nella seconda parte dell’ultima annata, il rendimento di Bonaventura è leggermente calato, e il suo nome non figura nella lista di Euro 2024.

Sempre in viola, Bonaventura ha raggiunto due finali consecutive di Conference League, perse entrambe contro West Ham e Olympiacos. Nelle scorse sessioni di calciomercato, l’interessamento anche della Juventus, ma poi Bonaventura era rimasto a Firenze.

