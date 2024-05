Bonaventura: “Mi dispiace per la Nazionale ma ora sono concentrato sulla Fiorentina e sulla finale”

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le parole: “Oggi siamo abbastanza tranquilli, la tensione sale il giorno della gara. Abbiamo fatto una rifinitura normale, domani vediamo. Non è scontato essere di nuovo qua, il calcio in Europa è diverso. Il percorso è stato anche meglio dell’anno scorso e questo ci fa approcciare la gara con più consapevolezza. Sono dispiaciuto per la mancata convocazione in Nazionale perché era una cosa bella ma adesso non ci voglio pensare perché siamo qui a giocarci un trofeo, quindi vado avanti concentrato sulla Fiorentina per dare una grande soddisfazione a tutti”.

ITALIANO PROVA BARAK TREQUARTISTA