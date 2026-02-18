Calciomercato.com: “Bonaventura si allena in attesa della chiamata giusta, l’ex viola può tornare in serie A”

Da qualche mese Giacomo Bonaventura si allena senza squadra. Lavora, lavora, lavora a testa bassa; mollare? Macché. A 36 anni ha la voglia di un ragazzino ed è in attesa del progetto giusto che gli faccia brillare ancora gli occhi e che gli dia gli stimoli giusti per tornare a giocare. Scorrendo la lista svincolati il nome di Jack Bonaventura è uno dei migliori per chi cerca un centrocampista d’esperienza e qualità, una mezz’ala che garantisce inserimenti, gol e anche qualche giocata di livello. Essendo svincolato il classe ’89 è libero di firmare con qualsiasi club, sia in Italia che all’estero.

Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato sia alla Fiorentina – nella quale sarebbe stato un ritorno – che al Verona, ma in entrambi i casi l’idea non è mai decollata per motivi diversi. Il centrocampista ex, tra le altre, di Milan e Atalanta, sarebbe felice di rientrare in Italia ma lascia aperta una porta anche sull’estero, dove ha già giocato nell’ultima esperienza vestendo la maglia dell’Al-Shabab in Arabia Saudita. L’entourage del giocatore si sta guardando intorno e riflette insieme al ragazzo sulle possibili destinazioni, Bonaventura non vuole proporsi tanto per tornare a giocare ma preferisce valutare i progetti senza fare scelte affrettate.

Come detto, dopo quasi 400 presenze in Serie A Jack è volato in Arabia Saudita dove nell’estate 2024 ha firmato un contratto di un anno con l’Al-Shabab, squadra di metà classifica nella Saudi Pro League dove giocano anche l’ex Atletico Madrid Carrasco, l’ex Lazio Hoedt e l’x Milan Adli, che però con Bonaventura non si è incrociato perché è arrivato la scorsa estate quando l’italiano era già andato via. Tra campionato e coppe in Arabia ha totalizzato 33 presenze segnando 4 gol e servendo 3 assist ai compagni; nell’accordo c’era anche l’opzione per rinnovare il contratto per un’altra stagione ma le parti hanno deciso di separarsi in estate. Ora Bonaventura è svincolato ma continua ad allenarsi a testa bassa, aspettando il progetto giusto per ripartire come riporta Calciomercato.com