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Gazzetta elogia Adli: “Ora è al top, la Fiorentina ha trovato l’erede di Bonaventura”

Adli inizialmente non in forma, ha lavorato duramente per prendersi un posto in squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2024 08:54
Gazzetta elogia Adli: “Ora è al top, la Fiorentina ha trovato l’erede di Bonaventura” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'intuizione del tecnico e la disponibilità di Bove sono state decisive per la Fiorentina, così come l'apertura di Yacine Adli, che ha dichiarato di voler giocare senza preoccuparsi del modulo. L'ex Milan ha già segnato due reti, una in Conference League e una contro il Milan, dimostrando di poter diventare un elemento importante, simile a Jack Bonaventura, che l'anno scorso fu a lungo il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A. Adli, inizialmente non al top della forma, ha lavorato duramente per guadagnarsi il posto in squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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