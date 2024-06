Pedullà smorza il dibattito sul mercato viola: “Siamo già a 30 nomi fatti, 28 non mi risultano”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà nel suo consueto punto rilanciato sul profilo YouTube @Alfredo.Pedulla ha dedicato spazio anche alla Fiorentina. In particolare è parso fortemente critico contro chi già da fine stagione avrebbe accostato ogni giorno alla società Viola una sequela di nomi diversi alcuni dei quali decisamente improbabili:

“Siamo a 30 nomi per la Fiorentina, di cui 28 a me non risultano dopo le opportune verifiche. Kean obiettivamente piace a Palladino che lo voleva già al Monza. Su Vranckx nessuna accelerata perché come detto subito 10 mln la società viola non li paga. Per Bonaventura la scelta definitiva che maturerà ribadiamo sarà solo ed esclusivamente di natura tecnica”

L’Inter si ritira dalla corsa a Kayode, troppi 40 milioni per assicurarsi il dopo Dumfries