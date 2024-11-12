Bonaventura: "Eravamo quarti con Vlahovic, è stato venduto e non è arrivato nessun finalizzatore"

Il racconto di Bonaventura: "Perdere la terza finale è stata dura, anche perché quando vinci entri nella storia di un club

L'ex centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato delle difficoltà nell'affrontare la delusione seguita alla sconfitta nella finale di Conference League contro l'Olympiakos e del suo rapporto con Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

"Dopo aver perso la terza finale in due anni, non ce l'ho fatta a scendere in campo per l'ultima partita di campionato. A Italiano è bastato uno sguardo per capire che stavo a pezzi. Ormai ci capivamo al volo. Perdere la terza finale è stata dura, anche perché quando vinci entri nella storia di un club. Il tuo nome è scritto lì per sempre, invece così ti ricordano in modo diverso.

A Padova giocavo a fianco a Italiano a centrocampo e lui era già allenatore. A Firenze mi sono divertito tantissimo con lui, abbiamo giocato un calcio che a me piace, divertente, sempre all'attacco a pressare tutti. Se penso ai 3 anni insieme credo che ci sia mancata solo la finalizzazione. Se ricordate con Vlahovic eravamo quarti, poi sono arrivati buoni giocatori ma nessun finalizzatore era al suo livello.

Italiano è uno che ogni tanto va allo scontro, ma a me piace questo di lui, nel senso che quando vai allo scontro ne esce fuori qualcosa di meglio. Non porta rancore, ci si chiarisce e finisce lì. La critica a volte fa male ma in tante altre occasioni ti fa riflettere e pensare".

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