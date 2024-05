Un finale tutto da scrivere, tra Nico, Jack e Italiano domina l’incertezza, solo Dodo si sbilancia sul suo futuro

Rianalizzando le dichiarazioni fatte ieri al media-day da alcuni protagonisti della Fiorentina, la Gazzetta dello Sport evidenzia come il tema dominante sia l’incertezza sul futuro. Vincenzo Italiano ha detto ciò che era prevedibile e che era tenuto a dire. Anche per lui, tutti i discorsi sono rimandati a dopo la finale di Conference. Nico Gonzalez, invece, ha risposto a una domanda su una possibile partenza da Firenze dicendo: “Sono felice qui ma il calcio è imprevedibile“, lasciando qualche dubbio sulla sua permanenza.

L’unico a non temere di sbilanciarsi è stato Dodò, che ha ammesso: “Se fosse per me, resterei qui per sempre“. Una dichiarazione d’amore da parte di uno dei nuovi idoli della tifoseria Fiorentina.

