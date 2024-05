Corriere dello Sport: “Aquilani o Palladino alla Fiorentina, sempre che Italiano non abbia cambiato idea”

La Fiorentina si muove per programmare la prossima annata. Il primo “colpo” di mercato riguarderà la dirigenza e chi il mercato dovrà di fatto farlo: è di ieri sera la notizia che Roberto Goretti ha risolto il proprio contratto con la Reggiana. Una rescissione consensuale da parte dell’ormai ex direttore sportivo degli emiliani, con lo stesso club che ha facilitato la separazione: una volta intuito l’interesse della Fiorentina, la Reggiana ha infatti dato il via libera al proprio dirigente, che nel giro di pochi giorni (probabilmente prima della finale di Conference) dovrebbe firmare un biennale per andare ad affiancare il ds Pradè occupando un ruolo di responsabilità sul mercato. Non sono finiti qui però i movimenti per i viola: ormai certo l’addio del direttore tecnico Nicolas Burdisso,la Fiorentina punta anche a un nuovo innesto nell’area scouting.

Per questo nei prossimi giorni è fissato un incontro con Leonardo Gabbanini, ex capo scouting del Tottenham. Movimenti e pedine che verranno ufficializzate dopo Atene, quando la nuova Fiorentina, la prima vera Fiorentina post-Barone dopo un periodo di posizioni ibride in dirigenza a seguito della scomparsa dell’ex direttore generale, prenderà forma. E quando si darà il via all’affondo deciso su uno tra Aquilani e Palladino per il post-Italiano, ammesso che nel frattempo il tecnico viola non abbia cambiato idea. Lo scrive il Corriere dello Sport.

