Bonaventura: “Scambierei il mio gol in finale per il trofeo. Ci vuole lucidità, la partita si carica da sola”

Al Viola Park, Giacomo Bonaventura ha parlato al Media Day della Fiorentina. Le sue sensazioni in vista della finale di Conference League che si giocherà ad Atene il 29 maggio. Le parole del centrocampista viola:

“Bellissimo fare gol nella finale, poi sotto i nostri tifosi è stato bello poi non siamo riusciti a vincere ma è stato un percorso bello con i tifosi, che ci hanno seguito sempre e non ci hanno mai fatto mancare il sostegno. Quando c’è il sostegno del pubblico si dà sempre qualcosa in più. Certamente scambierei il mio gol in finale per il trofeo, anche perché i trofei valgono più dei gol e delle situazioni personali. Come si affronta l’Olympiakos? Penso che se arrivi in finale i valori li hai, quindi dobbiamo preparare la partita, studiare l’avversario e capire la strategia da utilizzare per fare la gara. Dobbiamo giocare prima la partita di campionato prima di andare da Atene, però non dobbiamo caricarla troppo, perché le partite importanti si caricano già da sole. Non bisogna andare con troppa foga, bisogna essere lucidi, preparare la partita e pensare a quello che si deve fare per preparare le partita. Crediamo nel nostro gioco, nelle nostre possibilità, però sappiamo che davanti abbiamo un avversario forte, che gioca quasi in casa, perché ci saranno tanti loro tifosi. Dobbiamo fare una grande prestazione e pensare che questa partita possa dare una gioia grande ai nostri tifosi, alla città e al club”.

