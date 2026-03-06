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Bonaventura si ritira e la Fiorentina lo saluta sui social: “Una carriera da ricordare, congratulazioni Jack”

Nella giornata di ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato Giacomo Bonaventura. Centrocampista che ha scritto pagine importanti della storia recente della Fiorentina, soprattutto nel trienn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2026 11:43
Bonaventura si ritira e la Fiorentina lo saluta sui social: “Una carriera da ricordare, congratulazioni Jack” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 11.02.2024, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 11.02.2024, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nella giornata di ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato Giacomo Bonaventura. Centrocampista che ha scritto pagine importanti della storia recente della Fiorentina, soprattutto nel triennio di Italiano, e che verrà sempre ricordato per quel gol in finale a Praga contro il West Ham. Proprio per questo anche la Fiorentina ha voluto omaggiarlo sui social condividendo alcuni scatti dei suoi anni a Firenze e con una didascalia che recita: "Una carriera da ricordare, congratulazioni e in bocca al lupo per il futuro, Jack"

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