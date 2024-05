Bonaventura fuori dai pre convocati per Euro 2024: la risposta arriva subito sul campo con il gol 

La delusione non è mancata, non poteva essere altrimenti. Bonaventura è fuori dalla lista dei pre-convocati per Euro 2024, dopo che le ultime chiamate erano state sicuramente positive per il centrocampista. Nessun viola andrò in Germania, ma intanto Jack ha risposto già sul campo. E in realtà ci sperava Bonaventura, visto che nella convocazione contro Malta (con gol) del 14 ottobre il viola era stato tra i migliori, con tanto di elogio di Spalletti. Sicuramente le prestazioni un po’ in calando del 2024 non hanno aiutato, così come l’errore contro il Venezuela in amichevole nell’ultima tournée. Non ci saranno giocatori della Fiorentina all’Europeo e non accadeva da 20 anni: ma Jack non ha perso tempo e intanto ha fatto parlare il campo. C’è ancora una finale da giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.