Bonaventura a rischio Europeo: si gioca la convocazione con El Shaarawy per l’ultimo posto disponibile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i posti a centrocampo della Nazionale sono praticamente fatti, infatti Spalletti dovrebbe convocare Jorginho, Barella, Cristante, Frattesi,Locatelli e Pellegrini, rimarrebbe lo spazio per un ultimo slot ed a contenderselo ci sarebbero El Shaarawy e Bonaventura che è l’unico viola ad avere chances di chiamata per la manifestazione continentale.