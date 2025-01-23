Bonaventura: “Atene? Troppo sicuri di vincere. Con Italiano grande rapporto, ha migliorato la Fiorentina. Squadra di oggi più forte"

Non ho avuto problemi ad ambientarmi nella Fiorentina

Giacomo Bonaventura, ex centrocampista della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A: “Firenze? La mia famiglia vive ancora lì e penso che quando finirò di giocare tornerò a viverci anche io perché sono stato veramente bene e c'è una qualità della vita bella. È vicino anche a casa mia nelle Marche dove ho tutti gli altri parenti diciamo. Firenze è una città bellissima, dove sono stato bene sia in campo che fuori, ma non solo io, tutti i miei compagni che comunque vedo che giocano nella Fiorentina apprezzano e magari un domani vorrebbero vivere lì perché è una città in cui si vive veramente bene.

Venivo da un'esperienza in una società grandissima come il Milan. Alla Fiorentina era appena arrivato Commisso, era una società che voleva crescere e io avevo già parecchie esperienze in serie A, era una squadra anche abbastanza giovane e non ho avuto problemi ad ambientarmi. All'inizio c'è stato lachini e abbiamo comunque costruito un po' le basi di quello che poi ha fatto Italiano negli anni successivi. Il mister è arrivato bello deciso con la sua idea di calcio, voleva fare quello e mi ricordo che il primo giorno che lo incontrai parlammo dieci minuti e lì capii subito che poteva fare bene alla Fiorentina, infatti poi ha fatto tre anni in cui la squadra è cresciuta sempre di più.

Penso che abbia portato la Fiorentina da un livello ad un altro, dove siamo riusciti comunque a disputare anche la Conference, arrivare in finale di Coppa Italia e fare dei bei campionati. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto, avevamo giocato anche insieme, all'inizio comunque Italiano non aveva tantissima esperienza in Serie A, quindi ci confrontavamo molto, mi chiedeva la mia opinione spesso su quello che pensavo e questo mi gratificava. Sentivo che aveva molta fiducia in me. Anche da giocatore era uno stratega, un tattico, ma mi ricordo che aveva sempre comunque questo carattere forte e penso che poi uno come è da giocatore poi è da allenatore, quindi si sta rivelando penso uno dei migliori allenatori della Serie A e penso che farà una grande carriera".

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