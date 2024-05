Bonaventura, a Cagliari test per ritrovare condizione e brillantezza per la finale di Conference

La gara col Cagliari di giovedì sera, match in cui i viola cercano punti per il definitivo accesso almeno alla prossima Conference League, sarà per più di qualche giocatore della Fiorentina l’occasione per prepararsi alla finale di Atene con l’Olympiacos. Su tutti, ovviamente, c’è Jack Bonaventura. Quello in Sardegna assomiglia molto ad un test per il centrocampista viola, apparso in affanno nell’ultima uscita col Napoli dopo il problema fisico che lo costrinse a fermarsi a Verona. Jack ha bisogno di giocare per ritrovare condizione e brillantezza in vista del match del 29. Lo scrive La Nazione.