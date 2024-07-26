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TMW riporta: "Bonaventura all'Al Shabab si stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca"

L'ex centrocampista viola sceglie di ripartire dall'Arabia Saudita ed è ad un passo dall'accordo con il club della Saudi League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 13:19
TMW riporta: "Bonaventura all'Al Shabab si stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Giacomo Bonaventura ha deciso: proseguirà la sua carriera in Saudi Pro League. Come vi abbiamo riportato due giorni fa, il centrocampista classe '89 dopo attente riflessioni ha sciolto le riserve e ha deciso di volare a Riad per stringere l'accordo con l'Al Shabab. E l'intesa è ormai a un passo. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali prima delle firme sul contratto: per Bonaventura, reduce da quattro stagioni alla Fiorentina, sarà la prima avventura all'estero. Nel frattempo la società gigliata proprio questa mattina ha annunciato l'acquisto di Andrea Colpani, centrocampista che nello scacchiere di Palladino sostituirà proprio Bonaventura.

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