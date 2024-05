Bonaventura gioca a Cagliari, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la condizione 

Adesso sotto con Cagliari dove per forza bisognerà fare i conti con il turnover anche se per alcuni potrebbe essere una sorta di prova generale. Su tutti, Bonaventura. Jack ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, cercando di ritrovare la condizione migliore dopo i guai fisici recenti. Insomma, una Fiorentina 2, ma fino a un certo punto, visto che la linea offensiva prevede Kouame fin dal primo, insieme a Barak e Ikone, con Nzola al centro dell’attacco. Mediana con Arthur (per il brasiliano vale lo stesso discorso fatto per Bonaventura) e appunto Jack. La linea di difesa dovrebbe essere formata dal rientrante Kayode, con Milenkovic e Ranieri al centro e Parisi a completare la diga davanti a Terracciano. Lo scrive La Nazione.

