Dal Viola Park, Nico può riposare e non partire per Cagliari. Bonaventura ci sarà per ritrovare la condizione

La Fiorentina sta preparando il match di campionato contro il Cagliari, in programma giovedì alle 20:45, ed arrivano gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento di oggi al Viola Park. Come riportato da Radio Bruno, ci saranno delle valutazioni in vista della finale di Conference League di prossima settimana. Proprio per questo motivo il maggiore indiziato per rimanere a Firenze è Nico Gonzalez, apparso stanco nel finale di gara con il Napoli, che non riesce a ritrovare la brillantezza che lo caratterizza. Bonaventura, invece, ha bisogno di ritrovare il ritmo e la condizione fisica migliore, quindi con ogni probabilità partirà per la trasferta di Cagliari. Il centrocampista potrebbe anche giocare dal primo minuto, oppure uno spezzone considerevole di gara, per arrivare al meglio alla finale contro l’Olympiacos.

