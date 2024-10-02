Raiola: "Bonaventura colpito da Riyad e dalle parole di Teti (DS Al-Shabab) dopo la Supercoppa Italiana"

Appena il club ha venduto Rakitic, ho telefonato subito a Teti e da lì è iniziata la vera trattativa”

Il centrocampista ex Fiorentina Giacomo Bonaventura ora è all'Al-Shabab, in Arabia Saudita. Il procuratore Enzo Raiola ha raccontato la trattativa a Calciomercato.com: “Giacomo aveva già conosciuto Domenico Teti (ds italiano dell'Al-Shabab) in occasione della Supercoppa Italiana giocata dalla Fiorentina a Riyad. Ed è rimasto sorpreso dalla città e dalle parole del direttore. Appena il club ha venduto Rakitic, ho telefonato subito a Teti e da lì è iniziata la vera trattativa”.

E aggiunge: “La faccenda si è un po' prolungata in attesa dell'ok da parte del Ministero dello Sport. Le impressioni subito positive hanno influenzato la scelta di Bonaventura, rimasto particolarmente colpito”.

https://www.labaroviola.com/pedulla-palladino-non-ha-piu-alibi-nonostante-gli-acquisti-importanti-la-squadra-resta-inguardabile/270570/#google_vignette