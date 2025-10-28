Inter-Fiorentina: 190 incontri con 51 vittorie viola, l' ultima a San Siro nel 2023 con goal di Bonaventura

Mercoledì sera, alle 20.45, lo stadio San Siro di Milano ospiterà l’attesissimo match tra l’Inter di Chivu e la Fiorentina di Pioli. L’incontro è valido per la nona giornata di Serie A e promette emoz...

Mercoledì sera, alle 20.45, lo stadio San Siro di Milano ospiterà l’attesissimo match tra l’Inter di Chivu e la Fiorentina di Pioli. L’incontro è valido per la nona giornata di Serie A e promette emozioni, considerando la storia ricca di colpi di scena tra le due squadre.

Come riportato da One Football, sono complessivamente 190 i precedenti tra Fiorentina e Inter. Il bilancio generale sorride ai nerazzurri con 81 vittorie contro le 51 dei viola, mentre i pareggi sono stati 58. Tuttavia, guardando alle sfide in Serie A, su 172 incontri disputati, la Fiorentina può vantare 45 successi, contro i 72 dell’Inter, con 55 pareggi. Interessante notare che, nonostante qualche recente difficoltà, i viola hanno segnato complessivamente 139 gol in Serie A contro i 115 dei nerazzurri, dimostrando sempre una propensione offensiva significativa.

Negli ultimi dieci incontri tra le due squadre l’Inter ha avuto la meglio in sette occasioni, incluse le ultime quattro gare giocate al Franchi, ma la Fiorentina ha saputo più volte sorprendere i padroni di casa con prestazioni di grande carattere. L’ultimo confronto a San Siro si è concluso 2-1 per l’Inter, con gol di Marko Arnautovic e autogol di Pongracic, mentre per i viola segnò Mandragora, confermando la capacità della Fiorentina di farsi valere anche in trasferta.

L'ultima vittoria della Viola a San Siro risale nel 2023, quando alla guida c'era Vincenzo Italiano; è stato Bonaventura a regalare il successo alla viola.

Nel corso degli anni, le sfide tra Fiorentina e Inter hanno regalato episodi memorabili e partite emozionanti, e mercoledì sera i tifosi viola sperano di vedere ancora una volta la loro squadra protagonista, con la determinazione e lo spirito combattivo che da sempre caratterizzano i colori gigliati.