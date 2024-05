Tegola per la Fiorentina: Bonaventura va in tribuna. Il centrocampista non ha smaltito l’infortunio

Giacomo Bonaventura non prenderà parte alla semifinale contro il Club Brugge. Come annunciato alla vigilia dal tecnico Vincenzo Italiano, il fantasista italiano non era al meglio e sarebbe stato valutato quest’oggi. Un dubbio che ha tenuto sulle spine i tifosi viola fino a pochi minuti fa: Bonaventura sarà in tribuna.

FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA NON CE LA FA, GIOCA MANDRAGORA. KOUAMÈ ESTERNO, DODÒ TERZINO