Bonaventura lo sceicco: il fantasista italiano in abbigliamento saudita alla festa dell'Al Shabab
Lo sceicco Giacomo Bonaventura. Come si vede dalle foto pubblicate sui canali social del club saudita, il fantasista italiano si è vestito - come i compagni di squadra - con gli abiti tipici dell'Arab...
Lo sceicco Giacomo Bonaventura. Come si vede dalle foto pubblicate sui canali social del club saudita, il fantasista italiano si è vestito - come i compagni di squadra - con gli abiti tipici dell'Arabia Saudita per partecipare alla festa dei 94 anni dell'Al Shabab. L'avventura dell'ex Fiorentina nella Saudi Pro League, al momento, lo vede protagonista di tre presenze ma senza mettere a referto gol o assist.
FIORENTINA PRIMA IN CLASSIFICA NEI DRIBBLING RIUSCITI IN SERIE A (33). INSEGUONO NAPOLI E JUVENTUS
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