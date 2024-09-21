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Bonaventura lo sceicco: il fantasista italiano in abbigliamento saudita alla festa dell'Al Shabab

Lo sceicco Giacomo Bonaventura. Come si vede dalle foto pubblicate sui canali social del club saudita, il fantasista italiano si è vestito - come i compagni di squadra - con gli abiti tipici dell'Arab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2024 14:20
Bonaventura lo sceicco: il fantasista italiano in abbigliamento saudita alla festa dell'Al Shabab -
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Lo sceicco Giacomo Bonaventura. Come si vede dalle foto pubblicate sui canali social del club saudita, il fantasista italiano si è vestito - come i compagni di squadra - con gli abiti tipici dell'Arabia Saudita per partecipare alla festa dei 94 anni dell'Al Shabab. L'avventura dell'ex Fiorentina nella Saudi Pro League, al momento, lo vede protagonista di tre presenze ma senza mettere a referto gol o assist.

FIORENTINA PRIMA IN CLASSIFICA NEI DRIBBLING RIUSCITI IN SERIE A (33). INSEGUONO NAPOLI E JUVENTUS

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