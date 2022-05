Venuti: “Insulti? Oltrepassata la decenza. Sui social servirebbe una patente di civiltà”

Lorenzo Venuti e la sua fidanzata Augusta Iezzi hanno ricevuto insulti via social, ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Ho deciso di rendere pubblica la denuncia perché si è oltrepassata la decenza. Ma anche perché ha scritto sul profilo Instagram della mia compagna quel soggetto. Io come tante altre persone che hanno avuto a che fare con malati di cancro, capisco il dolore. Sono stato un mese in ospedale ad assistere mio padre. Per i social servirebbe la patente di civiltà, si è oltrepassato il limite della decenza. Chi augura la morte o malattie ha dei disturbi seri ed è privo del senso della misura”.

