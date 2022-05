Amoruso: “Venuti non è adatto per il gioco di Italiano. 15 gol subiti arrivano da nostri errori”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno durante il Pentasport: “Contro il Milan, la Fiorentina mi è piaciuta, anche se abbiamo sofferto. Nel secondo tempo l’interruttore è stato spento. Sapevo che perdere Vlahovic a gennaio sarebbe stato per noi un problema. Dei 47 gol, 15 arrivano da nostri errori madornali. Contro Venuti non ho nulla ci mancherebbe, ma ad Italiano serve un terzino diverso”.

LEGGI ANCHE, NARDELLA: “NON ABBIAMO FATTO INVESTIRE COMMISSO? HA IL VIOLA PARK E SI RITROVERÀ IL NUOVO FRANCHI”