Nazione, Venuti verso l’addio, lascerà la Fiorentina a parametro zero: niente rinnovo già deciso

Prove tecniche di futuro. Non è mai troppo presto per programmare la prossima stagione e infatti la Fiorentina, in attesa di capire se quella attuale si concluderà con più o meno gloria, ha già iniziato a fare i conti su come strutturare una rosa che andrà a caccia di obiettivi ancor più prestigiosi. Uno su tutti sarà il reparto oggetto di attenzioni da parte dell’area tecnica, ovvero la difesa, dove al termine del campionato è già certo l’addio di una delle pedine che ha fatto la storia della Viola nell’era Commisso: la società infatti ha già scelto da mesi di non rinnovare il contratto a Lorenzo Venuti che dunque, dal 1° luglio, sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Logico dunque che per la fascia destra il club abbia iniziato a fare le sue valutazioni sulla figura da affiancare a Dodo e sono due i profili in pole position. Lo scrive La Nazione.

