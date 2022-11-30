Tanti giocatori della Fiorentina in scadenza: Venuti vuole restare, rebus Biraghi, c'è anche Kouamè

Chi a giugno del 2023, chi fra un anno e mezzo. Sono diversi i giocatori viola in scadenza di contratto, l'analisi de La Nazione

Questa mattina La Nazione parla dei rinnovi di contratto in casa viola. L’esercito dei giocatori della Fiorentina in scadenza nel 2024 è lungo, ma prima ci saranno da risolvere casi più impellenti. Il riferimento è ai calciatori in scadenza nel 2023. Quelli che, teoricamente, dal 1 febbraio potrebbero accordarsi con chiunque. La Fiorentina non è preoccupata, si tratta di tre calciatori legati da anni al club viola. Jack Bonaventura e Riccardo Saponara sono due fedelissimi di Italiano.

Con Bonaventura si è iniziato a parlare nelle scorse settimane, lui qualche messaggio pubblico lo ha già mandato, certificando di voler chiudere la carriera in viola. Saponara è abituato ad essere in scadenza (lo era anche lo scorso anno). La valutazione sarà fatta più avanti, in base al rendimento, alla condizione fisica ed all’impatto che avrà sulla squadra nella seconda metà di stagione. E poi c’è Lorenzo Venuti, un altro che vorrebbe restare in viola. Discorsi anche qui aperti, con montagne russe dal punto di vista delle sensazioni. Ci sarà tempo di riparlarne.

Nell’estate del 2024, come detto, i calciatori con il contratto in scadenza saranno una marea. Restringiamo il campo: su Amrabat ed Igor la Fiorentina vanta un’opzione per arrivare al 2025. Per quanto riguarda il centrocampista marocchino - in grande spolvero ai Mondiali - l’idea è quella di convocare gli agenti per adeguare lo stipendio verso l’alto e prolungare il rapporto. C’è anche la complessa situazione Jovic. A quel punto, salvo stravolgimenti, sarebbero passati due anni dall’approdo in viola e potrebbe firmare un altro biennale a 5 milioni a stagione. Poi ci sono tutti gli altri.

Ad esempio Kouame, vera e propria rivelazione della prima parte di stagione (3 gol e 7 assist in 20 partite). Oppure capitan Biraghi, uno dei leader del gruppo che sta già discutendo con la società l’eventuale prolungamento. E come dimenticare il ritrovato Castrovilli, ormai prossimo al ritorno in campo e voglioso di riprendersi quel che la sfortuna gli ha tolto. Ed ancora Duncan e Terzic, oltre a calciatori che potrebbero essere ceduti già a gennaio come Zurkowski, Benassi e Ranieri.

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