Gazzetta, non solo Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh, alle uscite si aggiunge Venuti
Il futuro di Venuti è ancora tutto da scrivere, potrebbe lasciare i viola già a gennaio
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 09:41
Uscite programmate, queste si, per Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh. Da valutare la situazione di Lorenzo Venuti il cui futuro, anche a gennaio, è tutto da scrivere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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