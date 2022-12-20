Labaro Viola

Gazzetta, non solo Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh, alle uscite si aggiunge Venuti

Il futuro di Venuti è ancora tutto da scrivere, potrebbe lasciare i viola già a gennaio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 09:41
Gazzetta, non solo Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh, alle uscite si aggiunge Venuti - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Venuti
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Uscite programmate, queste si, per Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh. Da valutare la situazione di Lorenzo Venuti il cui futuro, anche a gennaio, è tutto da scrivere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “EMPOLI AL LAVORO PER IL RITORNO DI ZURKOWSKI, È IN USCITA DALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/gazzetta-empoli-al-lavoro-per-il-ritorno-di-zurkowski-e-in-uscita-dalla-fiorentina/196432/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok