Venuti punge: “Rinnovo? Promesse non mantenute. Ammetto, non facile concludere l’anno”

Lorenzo Venuti ha da pochi giorni lasciato la Fiorentina, ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Ho ancora i brividi per il saluto sotto la Curva. Credo che nella storia della Fiorentina la Fiesole avrà riservato solo a un altro paio giocatori una festa così. Ma l’affetto del tifo per me non si è limitato solo a quel momento in questi quattro anni. E in tal senso mi spiace che sia stato per la mancanza d’affetto di pochi che non sono rimasto”.

“Non credevo che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto: mesi fa mi erano state fatte promesse a cui però non hanno seguìto i fatti. In più di un’occasione erano stati spesi complimenti nei miei confronti da parte del club, frasi nelle quali ho riposto fin troppa fiducia. A gennaio ho capito che me ne sarei andato via a 0 e, lo ammetto, non è stato semplice concludere l’anno”.

