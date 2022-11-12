Ugo Conti incredulo su Venuti: "Ti insegnano a scuola calcio a non fare l'errore che ha fatto con l'Inter"

Ugo Conti, grande tifoso del Milan, ha parlato e commentato il percorso fatto fin qui in campionato dalla Fiorentina

Ugo Conti, noto attore di fede milanista, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina, queste le sue parole:

"Credo che debba succedere una tragedia per non far vincere lo scudetto al Napoli. Sulla Fiorentina credo che abbiamo un allenatore che si guarda troppo allo specchio e che rischia un po troppo. L'ultimo gol subito contro l'Inter è una roba che ti insegnano a scuola calcio, è la prima cosa che ti dicono a 10 anni, se ti arriva la palla di fronte in difesa e hai l'uomo alle spalle butta la palla in calcio d'angolo cosi l'Inter non vince, ma non è un errore è proprio una cosa di un'ingenuità pazzesca.

Se la Fiorentina non gioca a testa bassa può giocarsela contro il Milan, alla squadra viola toglierei Bonaventura, che vi abbiamo dato noi. A Italiano gli piace giocare bene e fare bella figura ma in serie A appena sbagli e fai un attimo il presuntuoso poi lo prendi in quel posto. La Fiorentina può arrivare in Europa ma anche fra le prime cinque, dietro il Napoli c'è tanto equilibrio. Il punto debole del Milan è l'allenatore, il punto forte invece è la voglia di questi ragazzi che non sono dei fenomeni ma che hanno voglia di far bene e di farsi notare"

LE PAROLE DELLA FIDANZATA DI JOVIC

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