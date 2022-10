Probabile formazione: Gonzalez ancora dalla panchina. Venuti insidia Terzic, nel tridente torna Ikone

La prima buona notizia della domenica di vigilia arriva dall’infermeria: soltanto Riccardo Sottil è indisponibile per la sfida con la Lazio, mentre sono recuperati dai rispettivi fastidi sia Igor sia Barak. Ragion per cui per la prima volta dopo diverso tempo le scelte di Italiano verranno fatte sulla base di quasi tutta la rosa a disposizione e in funzione dell’avversario, non con un occhio agli infortunati e al bollettino medico. difesa, nonostante i minuti di gara nel finale di Edimburgo Dodó partirà ancora una volta dalla panchina, con Venuti pronto a riprendersi la fascia in vantaggio su Terzic. Il serbo però ha dimostrato di non patire il cambio di fascia e fino all’ultimo insidierà il fiorentino. Al centro ritrova una maglia da titolare Milenkovic dopo più di un mese di assenza con Igor, favorito su Quarta. Il brasiliano però verrà schierato soltanto se al 100% e, anche in relazione di tanti impegni ravvicinati, l’argentino è pronto a giocare, cavalcando un ottimo momento di forma. Il pericolo numero uno si chiama Ciro Immobile e la voglia di vendicare alcuni errori passati è tanta.

A centrocampo Amrabat, sicuro in cabina di regia verrà affiancato da Barak, avanti su Mandragora, e da Duncan, avanti su Bonaventura. Il ghanese, poco impiegato fino a ora, reclama spazio dopo essere stato protagonista nel finale della scorsa stagione e fermato da diversi fastidi fisici in questo inizio di nuova annata. Davanti tutto ruota intorno a Gonzalez: Nico sta bene ma non ha i novanta minuti nelle gambe, come detto da Italiano prima della trasferta scozzese. L’argentino partirà dalla panchina, come freccia per cambiare la partita in corsa. A destra ci sarà ancora una volta Kouamé, così come al centro dell’attacco Jovic è pronto a confermarsi dopo il gol ritrovato a distanza quasi di due mesi. A sinistra Ikoné, squalificato in Conference e voglioso di segnare a una big del campionato, sarà preferito a Saponara. Lo scrive Repubblica.

