Nazione, Venuti-Fiorentina sarà addio, niente rinnovo. I viola aprono alla sua cessione già a gennaio

Venuti è destinato a lasciare Firenze

La Fiorentina ha tre calciatori con il contratto che scadrà al termine di questa stagione sportiva: Bonaventura, Saponara e Venuti. Tre situazioni molto diverse. Bonaventura ha chiuso la prima parte di stagione in crescendo, risultando spesso decisivo e portando tutta la sua esperienza in campo. È un leader di questa squadra, ecco perché un rinnovo annuale sembra la pista più concreta. Anche Saponara porta la sua esperienza (e la sua tecnica) in campo ma non è un titolare, quindi la decisione sul suo futuro è rimandata. Venuti invece è destinato a lasciare Firenze, al termine della stagione o forse già a gennaio, perché il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Lo scrive La Nazione.

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