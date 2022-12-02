Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo: presenti Italiano, Venuti e Biraghi
Serata di brindisi per la Fiorentina in casa del brand di abbigliamento Montezemolo, Vincenzo Italiano ha parlato ai presenti
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 00:22
Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo, il brand che veste la Fiorentina fuori dal campo. All'evento presenti Vincenzo Italiano, Lorenzo Venuti e Cristiano Biraghi. L'allenatore viola ha parlato ai presenti in un clima sereno e di festa. Queste alcune foto dell'evento
PEDRO PRESO DI MIRA DAL TELECRONISTA
https://www.labaroviola.com/pedro-sbaglia-un-gol-il-telecronista-qui-piu-quello-della-fiorentina-che-quello-del-flamengo/194571/