Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo: presenti Italiano, Venuti e Biraghi

Serata di brindisi per la Fiorentina in casa del brand di abbigliamento Montezemolo, Vincenzo Italiano ha parlato ai presenti

Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo, il brand che veste la Fiorentina fuori dal campo. All'evento presenti Vincenzo Italiano, Lorenzo Venuti e Cristiano Biraghi. L'allenatore viola ha parlato ai presenti in un clima sereno e di festa. Queste alcune foto dell'evento

PEDRO PRESO DI MIRA DAL TELECRONISTA

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