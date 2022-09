Nazione, Venuti intoccabile a causa del ko di Dodó che resterà fuori un mese

Ci sono problemi (assenze) in difesa e ce ne sono anche in attacco e in entrambi i reparti toccherà ai ’vice’ dare il massimo per evitare il rincorrersi di rimpianti e di critiche. Così, Venuti – con Dodò fuori causa per un mese – dovrà calarsi nella parte di titolare intoccabile, proprio come sta facendo da qualche tempo Quarta (erede di Milenkovic). Poi a fare gli straordinari dovrà essere anche Ranieri, diventato quasi all’improvviso centrale decisivo con Igor non in grande condizione (per la coppa) e squalificato in campionato. Lo scrive La Nazione.

