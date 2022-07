Corriere Fiorentino, Dodò lavora in gruppo, può partire dal 1’ contro la Cremonese. Venuti si allena ancora a parte

Di certo le prossime settimane per Dodò saranno due settimane di lavoro a intensità massima. Un corso di recupero per mettersi alla pari con i compagni. Sotto tutti i punti di vista. Tra l’altro è molto probabile che il colpo fino ad oggi più importante del mercato viola debba partire titolare fin dalla prima partita contro la Cremonese. Anche ieri Venuti si è allenato a parte a causa di una botta rimediata nei primissimi giorni di preparazione. Nel primo giorno di ritiro in Austria Dodò ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo saltando solo la partitella finale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.