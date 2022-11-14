Ferrara triste: "L'arbitraggio ha lasciato a desiderare, ma la Fiorentina non può sprecare così tanto"

Nel suo particolare editoriale Benedetto Ferrara ha parlato della sconfitta della Fiorentina ieri contro il Milan

Questo il parere del giornalista Benedetto Ferrara su Milan-Fiorentina a La Nazione:

"Una volta detto che la Fiorentina se l’è giocata a viso aperto e che la sconfitta non le rende giustizia, una volta aggiunto che sprecare troppo è un lusso che non ti puoi permettere e che l’arbitraggio ha lasciato molto a desiderare, ciò che vale la pena di sottolineare è un dettaglio umano non trascurabile. Questo: quando Lollo Venuti ha salvato un gol sulla linea di porta a tutti sarà venuto in mente una frase figlia della saggezza antica: la vita toglie, la vita dà. Non sappiamo se Lollo abbia pareggiato i conti con la sorte, ma di sicuro da oggi avrà un peso in meno sullo stomaco".

IL PARERE DI BASILE

https://www.labaroviola.com/basile-attacca-fiorentina-umiliata-dagli-arbitri-commisso-difenda-la-viola-come-fa-col-suo-patrimonio/192424/