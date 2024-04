Querelle Venuti-Pioli in Milan-Lecce per il terzo gol dei rossoneri con avversario a terra

Si è accesa una querelle tra due ex viola in occasione della terza rete del Milan a San Siro contro il Lecce in cui ci sono come protagonisti: Pioli e Venuti, quest’ultimo ha rimproverato il comportamento dei rossoneri che non avrebbero buttato fuori la palla con l’avversario a terra, andando a segnare con Leao. In conferenza stampa l’ex terzino viola si è espresso così:”Il Milan è una grande squadra e non ha bisogno di questi metodi per segnarci sinceramente. Dieci minuti prima noi abbiamo buttato fuori il pallone quando un loro giocatore era a terra, loro non l’hanno fatto, diventa facile segnare così. L’ho detto a Pioli che sono cose da evitare nel calcio perché sono stati poco sportivi, noi abbiamo buttato fuori la palla loro no.”