Venuti al Viola Park: "Nonostante tutto eccomi qua Joe, grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina"
Nel giorno della camera ardente di Joe Barone al Viola Park, anche Venuti, giocatore della Fiorentina fino allo scorso giugno, è passato per l'ultimo saluto
A dare l'ultimo saluto a Joe Barone anche Lorenzo Venuti, l'ex giocatore della Fiorentina, adesso al Lecce, si è recato al Viola Park per la camera ardente del direttore generale viola. Queste le sue parole postate sui social: "Nonostante tutto eccomi qua Joe, per porgerti il mio saluto in segno di rispetto e gratitudine per tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per la mia amata Fiorentina. Fai buon viaggio direttore"
IL RICORDO DI AQUILANI, LE SUE PAROLE
https://www.labaroviola.com/aquilani-scrive-ho-le-lacrime-agli-occhi-sento-un-vuoto-enorme-mi-hai-trattato-come-un-figlio/245881/