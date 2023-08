Corriere Fiorentino: “Venuti, l’ex con il cuore viola spezzato con risentimento verso la società”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla degli ex di Fiorentina e Lecce. Nei salentini ci sarà Lorenzo Venuti, anche se l’infortunio rimediato in estate lo costringerà alla panchina. Un cuore viola spezzato a causa del mancato rinnovo di contratto che sarà accolto con tanto affetto dalla sua gente ma che, dentro di sé, cova un certo risentimento nei confronti della società.

