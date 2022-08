Con il Betis Siviglia il primo assaggio dalla Fiorentina “titolare”. Sarà da quegli uomini che ripartirà la stagione dei viola in Serie A. Stando quanto riportato da La Nazione, l’unico dubbio riguarda la condizione fisica di Dodò che non è al 100% ancora ed è in ballottaggio con Venuti. Terracciano favorito in porta, Milenkovic ed Igor coppia centrale con Biraghi a sinistra. Amrabat in regia con Bonaventura e Maleh mezzali. In attacco in vantaggio Jovic, con Sottil e Gonzalez ai suoi lati.